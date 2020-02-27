В Воронеже продолжатся бесплатные пешие прогулки

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:40:00+03:00

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В столице Черноземья перезапускают проект бесплатных пеших экскурсий. Уличные прогулки по историческому центру города были очень популярны летом 2019-го и теперь их собираются продолжить, отметила директор Туристско-информационного центра Воронежа Наталия Панова на заседании Облдумы 26 февраля.

Для улучшения информированности воронежцев и гостей города о туристских особенностях столицы Черноземья в 2020 году откроют второй welcome-центр. Его разместят в реконструированном парке «Орлёнок».

Напомним, у Воронежа большой туристический потенциал и в 2019 году велась активная работа по его продвижению на внутреннем и международном рынках. Наш город вошел в десятку самых посещаемых городов России, заняв восьмое место в рейтинге, а Воронежская область заняла 20-е в Национальном рейтинге въездного туризма-2019. Кроме того, Воронежская область вошла в десятку самых посещаемых иностранцами регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU