2020-02-27T14:22:39+03:00
Общество

Воронежцы должны сами исправлять ошибки в квитанциях за вывоз мусора

Жители региона столкнулись с проблемой «мертвых душ» в платежках
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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В феврале, после начала работы двух дополнительных межмуниципальных кластеров по обращению с ТКО в Богучарском, Борисоглебском, Калачеевском, Лискинском, Россошанском, Панинском и Бутурлиновском районах, их жители начали получать квитанции на оплату услуги. Однако в некоторых платежках значились умершие жильцы помещений. Как пояснили в управлении по государственному регулированию тарифов, это техническая ошибка, связанная с большим объемом передаваемых операторам данных. Сведения о жильцах им предоставляют местные администрации или коммунальные службы.

Для исправления ошибок и получения перерасчета жителям посоветовали обратиться с документами о прописке к своему оператору. Его координаты можно найти в квитанции на вывоз отходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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