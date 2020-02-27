2020-02-27T13:45:13+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа думала, что предотвращает хакерскую атаку, а сама перевела мошенникам более полумиллиона рублей

За сутками жертвами аферистов в регионе стали 13 человек
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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За 26 февраля жертвами мошенников стали 13 жителей Воронежской области. В общей сложности, их обманули на 1,5 миллиона рублей. 11 человек лишились денег под предлогом защиты банковских карт от несанкционированного доступа.

- Потерять деньги можно, ответив на один-единственный звонок неизвестного. Нередко злоумышленники представляются сотрудниками финансовых учреждений. Лже-сотрудники банков похищают деньги граждан, убедив их назвать данные по банковской карте под предлогом защиты от попытки списания. Мошенники ведут себя настолько убедительно, что им чаще всего удается ввести своих жертв в заблуждение, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.

58-летняя жительница Воронежа лишилась 578 тыс рублей. Днем 26 февраля ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что на ее карту совершена хакерская атака и для ее пресечения необходимы данные карты. Женщина выполнила все указания неизвестного, в результате чего сама перевела деньги мошенникам.

Сотрудники полиции напоминают, если вам позвонили с подобным сообщением, положите трубку и сами перезвоните в банк по указанному на карте, либо в договоре телефону, или сходите в ближайшее отделение банка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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