2020-02-27T13:02:37+03:00
Происшествия

50-летняя женщина из Воронежа сумела отбиться от двух липецких грабителей

До этого они отнимали сумки в своей области
Юрий КОЗЛОВ
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Попытка грабежа случилась среди бела дня. 50-летняя женщина возвращалась домой по улице Беговой. И тут на нее напали двое мужчин, попытались отнять сумку. Вскоре они поняли, что намеченная ими жертва далеко не беспомощна. Женщина так энергично отбивалась, что в итоге незадачливые грабители убежали. Другая бы поленилась пойти в полицию, но здесь случай, когда все было сделано правильно. Женщина пришла в райотдел и подала заявление.

Полицейские вскоре задержали нападавших. Свою вину они признали. Оказалось, что это жители Липецка – старшему 31 год, младшему 28 лет. До этого они промышляли кражей сумок в своей области. Стражи порядка установили причастность мужчин к четырем преступлениям.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Суда задержанные липчане будут дожидаться в следственном изоляторе, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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