Воронежцев с 8 Марта поздравят звезды сериалов
8 марта в Воронеж привезут мелодраму «Идеальный свидетель». Это головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах чувств, неожиданных поворотах в жизни, о том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случится, иногда весьма неожиданно!
В тонкой, трогательной, лирической комедии, написанной Валентином Красногоровым, чьи пьесы ставили Лев Додин, Георгий Товстоногов, Роман Виктюк, Владимир Андреев, играют Игорь Ливанов («На углу у Патриарщих», «Диверсант», «Тушите свет»), Илья Глинников («Интерны»), Юлия Такшина («Не родись красивой»).
Спектакль покажут в ВКЗ 8 марта в 19.00 (12+).
ИСТОЧНИК KP.RU