Воронежцев с 8 Марта поздравят звезды сериалов

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:35:43+03:00

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8 марта в Воронеж привезут мелодраму «Идеальный свидетель». Это головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах чувств, неожиданных поворотах в жизни, о том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случится, иногда весьма неожиданно!

В тонкой, трогательной, лирической комедии, написанной Валентином Красногоровым, чьи пьесы ставили Лев Додин, Георгий Товстоногов, Роман Виктюк, Владимир Андреев, играют Игорь Ливанов («На углу у Патриарщих», «Диверсант», «Тушите свет»), Илья Глинников («Интерны»), Юлия Такшина («Не родись красивой»).

Спектакль покажут в ВКЗ 8 марта в 19.00 (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU