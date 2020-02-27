Житель Воронежской области убил пенсионерку за еду
В Бобровском районе по подозрению в разбое и убийстве 80-летней женщины задержали 29-летнего местного жителя. По версии следствия, ночью 23 февраля подозреваемый проник в дом пенсионерки и, думая, что хозяйка спит, начал обчищать холодильник. Продукты складывал в пакет. В этот момент его и застала бабушка, потребовавшая покинуть ее дом. В ответ на это мужчина несколько раз ударил несчастную ножом. От полученных травм пенсионерка умерла на месте.
Решением Бобровского суда подозреваемого заключили под стражу. Полиция и следователи продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU