Воронежским ветеранам ко Дню Победы отремонтируют квартиры

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:01:57+03:00

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В преддверии 75-летия Победы в квартирах воронежских ветеранов силами управ проводят ремонт. Большинство работ выполняются за счет внебюджетных, спонсорских средств.

Как рассказали в управе Коминтерновского района, предварительно их сотрудники провели мониторинг жилищных условий и составили список нуждающихся в ремонте. В квартирах установят окна, монтаж натяжных потолков, благоустройство балконов, покраска стен, замена плиточного покрытия и обоев, а также линолеума и труб горячего и холодного водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU