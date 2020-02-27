Воронежским ветеранам ко Дню Победы отремонтируют квартиры
Списки нуждающихся собирают в управах
фото управы Коминтерновского района
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В преддверии 75-летия Победы в квартирах воронежских ветеранов силами управ проводят ремонт. Большинство работ выполняются за счет внебюджетных, спонсорских средств.
Как рассказали в управе Коминтерновского района, предварительно их сотрудники провели мониторинг жилищных условий и составили список нуждающихся в ремонте. В квартирах установят окна, монтаж натяжных потолков, благоустройство балконов, покраска стен, замена плиточного покрытия и обоев, а также линолеума и труб горячего и холодного водоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU