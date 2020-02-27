В Воронежской области опрокинулся «Шевроле»: двое пострадавших и один погибший

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:04:21+03:00

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Крупная авария произошла в 17.35 в среду, 26 февраля, в селе Танцырей под Борисоглебском в Воронежской области. 33-летний водитель «Шевроле Ланос» вез трех пассажиров. На улице Колхозной по какой-то причине машина слетела с дороги и опрокинулась. В результате ДТП все трое пассажиров – 31- и 29-летние девушки, а так же 29-летний молодой человек получили ранения. Последний в последствии скончался от ран в больнице. Сам водитель отделался испугом.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU