2020-02-26T23:13:47+03:00
Происшествия

Под Воронежем будут судить депутата, покалечившего в ДТП своего коллегу

Ему грозит до двух лет тюрьмы
Юрий КОЗЛОВ
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26 февраля сотрудники прокуратуры передали в Рамонский районный суд уголовное дело 69-летнего депутата села Карачун. Основным местом работы, впрочем, у него было ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березовский». Там он трудился начальником механизированного отряда.

В августе 2018 года депутат ехал на служебной машине «Шевроле-Нива» ехал по трассе «Дон» по направлению к селу Карачун. Он выехал на правую обочину и сбил шедшего по ней тракториста – своего коллегу (он работал на том же предприятии). Травмы мужчины оказались тяжелыми.

По части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» депутату грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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