2020-02-26T23:02:41+03:00
Общество

В районе Воронежской области детям-инвалидам не давали лекарства

Кроме того, люди с ограниченными возможностями не могли войти в автобусы и в аптеки
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники прокуратуры Грибановского района провели проверку того, как на местном уровне заботятся об инвалидах. И обнаружили, что делали это плохо.

В автобусах МУП «Грибановского АТП» не были сделаны откидные ступеньки для колясок. По этому поводу возбудили административное дело (ответственность по нему - штраф от двух до трех тысяч рублей).

В то же время в Грибановской районной больнице детям-инвалидам, нуждающимся в инсулине, не выдавали необходимые лекарства. А в аптеке КП ВО «Воронежфармация» препараты, хоть и выдавали, но с опозданием – очень часто не укладывались в положенные законом десять суток.

Кроме того, не обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов в народный музей, библиотеки, аптеки, администрации сел.

Районная прокуратура возбудила шесть административных дел и внесла девять представлений об устранениях нарушений закона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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