Воронежскому мошеннику, обманувшему людей на 11 миллионов, дали небольшой срок

26 Февр. 2020 2020-02-26T22:48:20+03:00

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Приговор Ленинского районного суда Воронежа в отношении 43-летнего крупного мошенника вступил в силу. Мужчину признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Вместе с подельником 43-летний аферист создал фирму типа «Рога и копыта». Клиентам предлагали отдавать деньги, обещая в будущем недвижимость и другие материальные блага. Якобы за от 5 до 20 процентов стоимости товара они по итогам месяца будут участвовать в «акте распределения». По его результатам клиентам обещали выдавать «гарантийные письма». Ну а потом уверяли, что по этой «смешной» цене выдадут и сами весьма ценные вещи и недвижимость.

Однако на самом деле все обещания так таковыми и остались. Просто в карманах подельников осели 11 миллионов 300 тысяч рублей. Одного из мошенников сразу поймали. Он уже отсидел свои четыре года. А вот 43-летний аферист пустился в бега в Польшу. Там его задержали в ноябре 2017 года, а в мае 2019-го выдали в Россию.

В итоге аферист получил 3,5 года колонии общего режима. Пока оба мошенники компенсировали ущерб только на сумму около двух миллионов рублей. Им еще предстоит отвечать по гражданским искам, которые подали обманутые ими люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU