В Воронеже ветеринарный институт остался без воды из-за долга

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:51:20+03:00

Однако, как утверждают в прокуратуре, задолженности по договору не было

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С 30 октября по 1 ноября 2019 года «РВК-Воронеж» прекратило водоснабжение федерального бюджетного учреждения «Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института патологии, фармакологии и терапии».

- Введение ограничений услуг было вынужденной мерой, основанием для которой стала задолженность по договору водоснабжения. Она была подтверждена вступившим в силу решением суда, - комментируют в «РВК-Воронеж».

В соответствии с законом «О водоснабжении и водоотведении» организация вправе прекратить поставку в случае задолженности по оплате за два расчетных периода, установленных этим договором, и более.

Однако, как утверждают в прокуратуре, задолженности по договору не было. Тем самым был нарушен установленный федеральным законодательством порядок. В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении (ч. 9 ст. 9.22 КоАП РФ). Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей, виновное должностное лицо – на 10 тысяч.

В настоящее время «РВК-Воронеж» принимает меры к достижению договоренностей с «Всероссийским научно-исследовательским ветеринарным институтом» во внесудебном порядке. Кроме того, постановление о привлечении компании к административному правонарушению будет обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU