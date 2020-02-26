2020-02-26T10:29:16+03:00
Звезды

«Пошлая Молли» собрала в Воронеже полный зал

Концерт популярной группы вызвал ажиотаж среди молодежи
Кирилл Мишин
Поделиться:
Из-за огромной очереди концерт задержали на час.Из-за огромной очереди концерт задержали на час.Фото: Кирилл Мишин
Изменить размер текста:

В понедельник, 24 февраля, в клубе Aura состоялся долгожданный концерт группы «Пошлая Молли» во главе с солистом Кириллом Бледным. Первые посетители пришли ко входу в клуб задолго до начала мероприятия. Очередь получилась настолько большой, что концерт пришлось задержать почти на час.

Воронежцы услышали новые хиты группы. Фото: Кирилл Мишин

Воронежцы услышали новые хиты группы.Фото: Кирилл Мишин

Кстати, воронежцам повезло. За неделю до этого вышел очередной альбом группы, который уже прослушали почти шесть миллионов раз в одном лишь «ВКонтакте». Так что у тех, кто пришел на выступление ребят, была возможность услышать не только старые, но и новые песни. Во время исполнения некоторых «новинок» фанаты настолько громко подпевали, что самого Кирилла было и не слышно.

Мы не можем не отметить, что группа безусловно выросла в плане выступлений вживую. За последние пару лет концерты «Пошлой Молли» стали только лучше. К бешеной энергетике солиста добавился профессиональный свет, который идеально дополнил картину.

Под медленные песни «Пошлой Молли» танцевали влюбленные пары. Фото: Кирилл Мишин

Под медленные песни «Пошлой Молли» танцевали влюбленные пары.Фото: Кирилл Мишин

К слову, на концерте были как медленные песни, под которые танцевали влюбленные пары, так и «хардкорные» треки. Под последние, кстати, фанаты устроили просто дикий слэм. Десятки, если не сотни молодых людей залетали в толпу и толкали друг друга под хиты «Пошлой Молли».

- Концерт закончился слишком быстро. Теперь планируем поехать в соседние города, чтобы ещё раз испытать эти незабываемые эмоции, - поделились впечатлениями после концерта фанаты группы.

Фанатам концерт показался слишком коротким. Фото: Кирилл Мишин

Фанатам концерт показался слишком коротким.Фото: Кирилл Мишин

«Пошлая Молли» в Воронеже.Кирилл Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежец потерял сознание, а очнулся на улице без золотого кольца
В Воронежской области улицу села затопило навозом
В Воронеже ветеринарный институт остался без воды из-за долга
Врача из Воронежской области обвиняют в халатности, из-за которой пациентка впала в кому
В Воронеже автомобиль влетел в маршрутку: пострадали шесть человек
«Пошлая Молли» собрала в Воронеже полный зал
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
Из-за солнечной интерференции воронежцев ждут помехи в телеэфирах
Диспетчера системы «112» будут судить за смерть 15-летней девочки в лесу Воронежской области
В Воронеже нашли пять самых высокооплачиваемых работ недели
В Воронеже грузовик сбил пенсионерку
В Воронежской области руководство школы незаконно требовало денег за еду с учеников из многодетных семей
В Воронеже из-за сбоя в банкомате мужчина лишился 20 тысяч рублей
15 тысячам местных жителей Воронежской области вернули электричество
В Воронеже ведут бронирование свай на опорах виадука на 9 Января
В Воронеже брошенному мамой совенку ищут приемную семью
Февраль напоследок приготовил воронежцам мороз, "жару" и ливень
За год в воронежском онкодиспансере прошли лечение более 20 тысяч пациентов
В Воронеже возле дома расстреляли сына бизнесмена в машине отца
В Воронеже выписали всех пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию
В Воронежском камерном театре готовят премьеру по Набокову
В Воронеже дорожную разметку нанесет белгородская фирма
В Воронеже выставку в музее Крамского посвятят женщинам
В Воронеже женщина отдала 30 тысяч «сотруднику службы безопасности банка»
В Воронежской области ночью сгорел ВАЗ