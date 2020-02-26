«Пошлая Молли» собрала в Воронеже полный зал

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:29:16+03:00

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В понедельник, 24 февраля, в клубе Aura состоялся долгожданный концерт группы «Пошлая Молли» во главе с солистом Кириллом Бледным. Первые посетители пришли ко входу в клуб задолго до начала мероприятия. Очередь получилась настолько большой, что концерт пришлось задержать почти на час.

Воронежцы услышали новые хиты группы.Фото: Кирилл Мишин

Кстати, воронежцам повезло. За неделю до этого вышел очередной альбом группы, который уже прослушали почти шесть миллионов раз в одном лишь «ВКонтакте». Так что у тех, кто пришел на выступление ребят, была возможность услышать не только старые, но и новые песни. Во время исполнения некоторых «новинок» фанаты настолько громко подпевали, что самого Кирилла было и не слышно.

Мы не можем не отметить, что группа безусловно выросла в плане выступлений вживую. За последние пару лет концерты «Пошлой Молли» стали только лучше. К бешеной энергетике солиста добавился профессиональный свет, который идеально дополнил картину.

Под медленные песни «Пошлой Молли» танцевали влюбленные пары.Фото: Кирилл Мишин

К слову, на концерте были как медленные песни, под которые танцевали влюбленные пары, так и «хардкорные» треки. Под последние, кстати, фанаты устроили просто дикий слэм. Десятки, если не сотни молодых людей залетали в толпу и толкали друг друга под хиты «Пошлой Молли».

- Концерт закончился слишком быстро. Теперь планируем поехать в соседние города, чтобы ещё раз испытать эти незабываемые эмоции, - поделились впечатлениями после концерта фанаты группы.

Фанатам концерт показался слишком коротким.Фото: Кирилл Мишин

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/762942" frameborder="0"></iframe> «Пошлая Молли» в Воронеже.Кирилл Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU