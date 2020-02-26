2020-02-26T09:40:08+03:00
Общество

Из-за солнечной интерференции воронежцев ждут помехи в телеэфирах

Скажется природное явление и на качестве звучания радио
Олег ИВАНОВ
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С 26 февраля по 6 марта с 12:20 до 12:40 жители Воронежской области могут столкнуться с помехами в эфире из-за солнечной интерференции. Это необычно явление, как оказалось, влияет на прием теле- и радиосигналов. Интерференция наблюдается дважды в год - во время осеннего и весеннего равноденствия

- В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии, что приводит к ухудшению приема телерадиоканалов со спутника. Телезрители и радиослушатели могут заметить последствия природного явления на своих устройствах. Возможно полное кратковременное пропадание теле- и радиосигнала, - отмечают в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Вероятно, ухудшится прием телеканалов цифровых мультиплексов «РТРС-1» и «РТРС-2» и радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести-FM», а также аналоговых телерадиопрограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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