2020-02-25T19:04:13+03:00
Общество

15 тысячам местных жителей Воронежской области вернули электричество

Неполадки в сети возникли из-за непогоды
Юлия ДИДЕНКО
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Энергетики устранили последствия циклона, прошедшего над Воронежской областью в ночь с 24 на 25 февраля. Из-за шквалистого ветра и сильного снега повредились провода на линиях электропередачи более чем в десяти районах области. Это привело к перебоям в электроснабжении местных жителей.

Отключения коснулись Аннинского, Бобровского, Новоусманского, Богучарского, Верхнехавского, Грибановского, Каменского, Кантемировского, Каширского, Лискинского, Нижнедевицкого, Новохоперского, Поворинского, Рамонского, Репьевского, Семилукского, Таловского, Терновского и Хохольского районов.

Над восстановлением электроснабжения работала 71 аварийно-восстановительная бригада, в составе которой 284 человека, 51 единица спецтехники, для энергоснабжения социально-значимых объектов было задействовано восемь резервных источников электроснабжени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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