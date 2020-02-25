15 тысячам местных жителей Воронежской области вернули электричество
Энергетики устранили последствия циклона, прошедшего над Воронежской областью в ночь с 24 на 25 февраля. Из-за шквалистого ветра и сильного снега повредились провода на линиях электропередачи более чем в десяти районах области. Это привело к перебоям в электроснабжении местных жителей.
Отключения коснулись Аннинского, Бобровского, Новоусманского, Богучарского, Верхнехавского, Грибановского, Каменского, Кантемировского, Каширского, Лискинского, Нижнедевицкого, Новохоперского, Поворинского, Рамонского, Репьевского, Семилукского, Таловского, Терновского и Хохольского районов.
Над восстановлением электроснабжения работала 71 аварийно-восстановительная бригада, в составе которой 284 человека, 51 единица спецтехники, для энергоснабжения социально-значимых объектов было задействовано восемь резервных источников электроснабжени.
ИСТОЧНИК KP.RU