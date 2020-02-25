Февраль напоследок приготовил воронежцам мороз, "жару" и ливень

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:31:55+03:00

Воронежцы в этом году по-настоящему зимы и не видели... Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

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В субботу, 22 февраля, погода установила в Воронежской области новый температурный рекорд – плюс 5,5. Предыдущий – 5,2 градуса тепла - держался с 2002 года. Но это еще не все сюрпризы уходящего февраля.

На этой неделе погода испытает воронежцев на прочность. В ее планах на ближайшие шесть дней – ветер, дождь, мороз и «жара». Одним, словом, настоящая весна!

Первый рабочий день, 25 февраля, выдался ветреным, но солнечным. С запада на территорию Воронежской области распространился антициклон. В ночь на среду он принесет в город заметный холод – ожидается мороз до -6.

Днем в среду, 26 февраля, при ярком солнце воздух прогреется до +2. Но к вечеру холод из верхних слоев атмосферы опустится на землю и заморозит аж до 8 градусов! И эта ночь может стать самой холодной ночью нынешнего февраля.

Невероятно, но в четверг синоптики обещают девять (!) градусов тепла днем и два градуса с плюсом – ночью! Правда, в этот день начнется дождь. К 27 февраля, он превратится в настоящий ливень – за четверг может выпасть до 17 мм осадков при температуре +6. Капризы весенней погоды будет сопровождать резкий ветер до 15 метров в секунду.

Выходные обещают быть более спокойными – плюс 5 днем и минус три ночью. Без осадков.

От таких капризов погоды многим метеочувствительным воронежцам может быть не по себе. Особенно это касается детей и людей с хроническими заболеваниями. Будьте осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU