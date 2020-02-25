В Воронеже выписали всех пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:04:53+03:00

Страшный диагноз ни у кого из жителей региона не подтвердился

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- В настоящее время в медицинских организациях Воронежской области нет пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Выписаны все 8 пациентов, прибывших из КНР и госпитализированных ранее с симптомами ОРВИ. У всех отрицательные анализы на коронавирус, - подтвердили 25 февраля в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Напомним, все началось с двух воронежских пациентов, прибывших из Китая с симптомами ОРВИ – 55-летней женщины и 35-летнего мужчины.

Пациентов с подозрением на коронавирус отправляют в воронежскую детскую больницу №2. Почему именно туда? Как мы уже рассказывали, там находятся специальные изолирующие боксы - по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Это гарантия, что заболевший человек не будет контактировать с другими пациентами.

Также медики сообщили, что к 25 февраля заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Воронежской области не превышает эпидемических порогов. Общее количество заболевших ОРВИ за прошлую неделю составило 11 тысяч человек, за предыдущую - 13 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU