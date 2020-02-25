2020-02-25T16:14:13+03:00
Общество

В Воронеже дорожную заметку нанесет белгородская фирма

Из бюджета на услуги организации выделят 131,2 млн
Юлия ДИДЕНКО
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В этом году новая разметка появится на 210 улицах.В этом году новая разметка появится на 210 улицах.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже дорожную разметку будет наносить белгородская фирма «ДЭП-31». Информация появилась на сайте госзакупок.

На разметке властям удалось сэкономить миллион рублей. Изначально стоимость контракта была 132,5 млн. Но в итоге за услуги заплатят 131,2 млн.

Напомним, в этом году новая разметка появится на 210 улицах. Это на семь больше, чем в прошлом году. В качестве основного материала будут использовать термопластик. Он более долговечен, чем краска, срок службы которой не превышает трех месяцев.

Мэр города Вадим Кстенин заявил, что первый этап нанесения разметки – в центральной части города – подрядчику необходимо завершить уже ко Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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