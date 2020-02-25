В Воронеже выставку в музее Крамского посвятят женщинам

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:02:28+03:00

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5 марта на третьем этаже Воронежского художественного музея имени Крамского откроется выставка «…И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен», посвящённая представительницам прекрасного пола и Женскому дню. Музейщики решили показать образы женщин в различные исторические эпохи, намекая, что именно красота постараться утвердить тезис о том, что красота спасёт мир. Стихи Бориса Пастернака «Любить иных тяжелый крест…» объединили около 40 живописных и графических произведений из наших фондов, - сообщили в музее имени Крамского. - Строки из его произведения — «И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен», – были выбраны лейтмотивом выставки, поскольку в них отражена сакральная мысль, которая, с одной стороны, дает надежду разгадать суть женского мира, а с другой – утверждает, что к этой тайне невозможно приблизиться. Взглянуть на сущность женщины сквозь призму искусства позволять живописные и графические произведения в жанре портрет второй половины XVIII века – 90-х годов XX века. Выставка продолжает серию портретных экспозиций «Моршанская старина», «Портрет в перспективе. Собрание Музея Тропинина». Экспозиция представит графические портреты, созданные Явленским, Бучкури, Пастернаком, а также живописные произведения Васнецова, Вакидина, Прагера, Хорошилова, Внодченко, Ронкина и других авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU