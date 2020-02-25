2020-02-25T13:39:57+03:00
Происшествия

В Воронежской области «черных копателей» отправили в колонию на пять лет

Двое мужчин разыскивали огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы времен ВОВ
Юлия ДИДЕНКО
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Раскопки преступники проводили на территории Острогожского района.Раскопки преступники проводили на территории Острогожского района.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники воронежского ФСБ задержали «черных копателей». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 25 февраля.

42-летний мужчина, которого ранее судили за тяжкое преступление и его 41-летний товарищ занимались раскопками на территории Острогожского района в местах проведения боевых действий времен Великой Отечественной войны. Там они находили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, а затем продавали их.

В гаражах у «черных копателей» обнаружили ствол пулемета МГ-34, более одного кг тротила, а также гранаты Ф-1, РГ-33, взрыватели и боеприпасы различного калибра.

В итоге на них возбудили уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Острогожский райсуд признал их виновными. 42-летнему мужчине назначили 3 года и 4 месяца лишения свободы, а его 41-летнему товарищу - 2 года и 3 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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