В воронежском парке «Танаис» сносят аттракционы
В Воронеже начали сносить аттракционы в парке «Танаис». Фотографии демонтированных конструкций горожане опубликовали в сообществе «Воронеж VRN» «ВКонтакте». Ранее власти неоднократно говорили об неудовлетворительном состоянии аттракционов и желании реконструировать парк «Танаис», было даже представлено несколько концепций. В мае 2019 года Арбитражный суд Воронежа удовлетворил требования муниципалитета о демонтаже незаконных объектов в парке «Танаис».
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ИСТОЧНИК KP.RU