2020-02-25T11:06:17+03:00
Общество

В воронежском парке «Танаис» сносят аттракционы

Рекреационную зону ждет реконструкция
Ярослав ИВАНОВ
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фото vk.com/club_vrn_36фото vk.com/club_vrn_36
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В Воронеже начали сносить аттракционы в парке «Танаис». Фотографии демонтированных конструкций горожане опубликовали в сообществе «Воронеж VRN» «ВКонтакте». Ранее власти неоднократно говорили об неудовлетворительном состоянии аттракционов и желании реконструировать парк «Танаис», было даже представлено несколько концепций. В мае 2019 года Арбитражный суд Воронежа удовлетворил требования муниципалитета о демонтаже незаконных объектов в парке «Танаис».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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