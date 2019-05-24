В Воронеже снесут аттракционы в парке «Танаис»

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-24T16:43:35+03:00

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24 мая стало известно, что Арбитражный суд Воронежа удовлетворил требования муниципалитета о демонтаже незаконных объектов в парке «Танаис». Речь идет об аттракционах и прочих развлекательных объектах.

Напомним, ООО «Танаис» пыталось оспорить договор аренды парка и добиться права собственности на один из аттракционов - железную дорогу. Однако сделать этого у компании не получилось.

– Морально и физически устаревшие аттракционы советских времен, которые располагаются в «Танаисе» без правовых оснований, как и деятельность бывшего арендатора земельных участков, не приводят к развитию этой важнейшей и востребованной воронежцами зеленой зоны Советского района,– комментируют в пресс-службе администрации Воронежа.

Еще на встрече с редакторами воронежских СМИ мэр Вадим Кстенин рассказывал, что есть концепции развития парков «Дельфин» и «Танаис». Что касается последнего, у предпринимателей, которые пока не называются, есть интерес к развитию этой зеленой зоны в рамках концессионных соглашений.

- Администрацией города получена частная инициатива по реконструкции и развитию парка «Дельфин», которая сейчас находится в проработке профильных структурных подразделений. Она предполагает вложение около 150 миллионов рублей в обновление этой зеленой зоны. Аналогичный опыт в случае успешной реализации этого проекта будет распространен и на парк «Танаис», для этого главой Воронежа Вадимом Кстениным дано поручение управлению главного архитектора о разработке концепции его реконструкции. Концепция предполагает создание на этой территории современных аттракционов, при этом парк навсегда останется парком в своих границах и будет находиться в муниципальной собственности, – рассказали в пресс-службе администрации Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU