Сергей Шнуров снялся в провокационном клипе воронежской группы
Съемки проходили в столице Черноземья
Фото: скриншот клипа.
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров снялся в клипе с пометкой 18+ к песне «Эксгиби». воронежской группы «Бали».В видео приняли участие конкурсанты шоу «Голос» Константин Струков, его жена Дарья и Ив Набиев. Ролик опубликовали на YouTube 22 февраля.
Съемки клипа проходили в Воронеже 7 и 8 декабря во время гастролей Шнурова с группой «Ленинград». Музыкант был наставником воронежского певца на шоу «Голос», поэтому согласился сняться в клипе бесплатно. Ролик набрал больше шести тысяч просмотров.
ИСТОЧНИК KP.RU