2020-02-24T20:20:16+03:00
Звезды

Сергей Шнуров снялся в провокационном клипе воронежской группы

Съемки проходили в столице Черноземья
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот клипа.Фото: скриншот клипа.
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров снялся в клипе с пометкой 18+ к песне «Эксгиби». воронежской группы «Бали».В видео приняли участие конкурсанты шоу «Голос» Константин Струков, его жена Дарья и Ив Набиев. Ролик опубликовали на YouTube 22 февраля.

Съемки клипа проходили в Воронеже 7 и 8 декабря во время гастролей Шнурова с группой «Ленинград». Музыкант был наставником воронежского певца на шоу «Голос», поэтому согласился сняться в клипе бесплатно. Ролик набрал больше шести тысяч просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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