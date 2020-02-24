В Воронежской области вор-сладкоежка похитил 200 кг меда на такси

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:14:06+03:00

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В Калачеевском районе мужчина украл шесть бидонов меда, электрический инструмент и медный электрокабель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 24 февраля.

Так, в полицию обратился 36-летний житель села Заброды. Он рассказал, что из его дома на улице Победы в Калаче украли 180 килограммов меда, строительный электроинструмент и медный электрокабель. Мужчина оценил причиненный ему ущерб в 26 000 рублей. Также сельчанин отметил, что не живет в том доме из-за ремонта. Он обнаружил открытое окно и пропажу, когда заехал туда утром.

Сотрудники осмотрели место происшествия. Под подозрение попал 23-летний житель села Ширяево, которого судили за совершение имущественных преступлений. Его задержали.

В отделе полиции мужчина признал вину. Он рассказал, что попал в дом, лопатой отжал раму окна и проник в дом. Тогда он забрал имущество и вывез его на такси. Позже он продал все знакомым, а деньги потратил.

Также оказалось, что в конце января 2020 года вор проник в квартиру своей бабушки в поселке Пригородном, от которой у него был ключ. Мужчина пришел, когда ее не было дома и украл два золотых кольца стоимостью более 16 тысяч рублей. А в конце августа 2019 года он похитил еще и два колеса от КамАЗа в сборе из гаража пенсионерки в Калаче.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU