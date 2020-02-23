2020-02-23T16:27:37+03:00
Происшествия

В Воронеже в ДТП с опрокидыванием пострадала пассажирка такси

Женщина получила травму ноги
Елена ФЕДЯШЕВА
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Утром 23 февраля на пересечении улиц Дарвина и Тимирязева произошла серьезная авария. По предварительным данным, виновником ДТП стал 55-летний водитель «Тайоты Хайлюкс», который, выезжая со второстепенной дороги по Дарвина, не предоставил преимущество «Киа Рио» под управлением 22-летнего водителя, который двигался по улице Тимирязева.

В результате столкновения «Тайота» опрокинулась на бок. Одну из машин отбросило на светофор. Водитель «Киа» в этот момент вез 33-летнюю пассажирку. В аварии она получила ранения ног. С места происшествия девушку забрала «скорая», но после оказания первой помощи ее отпустили домой.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

Обращаем внимание читателей, что до 18.00 понедельника, 24 февраля, обстановка на дорогах в связи со снегопадом будет сложной. Будьте осторожны, не нарушайте скоростной режим!

ИСТОЧНИК KP.RU

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