2020-02-23T14:13:08+03:00
Общество

Воронежцев предупредили о метели

Мокрый снег будет налипать на дороги, деревья и провода
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение в связи с метелью, которая продлится до вечера 24 февраля. В период с 18.00 воскресенья, до 18.00 понедельника в регионе прогнозируется сильный ветер (15-18 метров в секунду) и снегопад. Мокрый снег будет налипать на дороги, ветви деревьев и электропровода.

Спасатели просят воронежцев и жителей региона быть внимательными и проявлять осторожность в это время. Водителям следует учитывать ухудшение обстановки нга дорогах.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов

ИСТОЧНИК KP.RU

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