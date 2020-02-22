2020-02-22T20:26:26+03:00
Общество

В Воронеже водитель кроссовера устроил стрельбу во время движения

Об опасном автомобилисте местная жительница предупредила горожан в соцсети
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже водитель «Ниссана Патфайндера» устроил стрельбу во время движения. Об этом в популярной группе в соцсети сообщила местная жительница. Она рассказала, что автомобилист сначала подрезал ее, а затем, когда его не пропустили, достал пневматическое оружие.

- Человек за рулем, скорее всего, в состоянии алкогольного опьянения. Два раза в ходе происходящего звонили в полицию, но ответа не было. Будьте бдительны. Заявление в ГИБДД будем писать, - написала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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