В Воронеже водитель кроссовера устроил стрельбу во время движения
Об опасном автомобилисте местная жительница предупредила горожан в соцсети
Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже водитель «Ниссана Патфайндера» устроил стрельбу во время движения. Об этом в популярной группе в соцсети сообщила местная жительница. Она рассказала, что автомобилист сначала подрезал ее, а затем, когда его не пропустили, достал пневматическое оружие.
- Человек за рулем, скорее всего, в состоянии алкогольного опьянения. Два раза в ходе происходящего звонили в полицию, но ответа не было. Будьте бдительны. Заявление в ГИБДД будем писать, - написала женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU