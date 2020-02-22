Жительница Воронежской области после телефонного разговора с мошенником лишилась 46 тысяч
В Россоши 30-летняя женщина потеряла 46 тысяч рублей после телефонного разговора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 22 февраля.
Так, местной жительнице позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил о том, что с на ее карте зафиксирована подозрительная активность и уточнил, действительно ли она производила какие-либо операции с ней. Получив отрицательный ответ, лжесотрудник предложил отменить несанкционированные действия мошенников и предоставить для этого персональные данные и данные.
После того, как женщина сообщила ему конфиденциальную информацию, разговор прервался. Больше мошенник на связь не выходил, а со счета россошанки списали все накопления.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Всего за сутки в регионе зарегистрировано шесть сообщений о мошенничествах в отношении местных жителей, все мошенничества совершены бесконтактным способом посредством сети интернет и мобильной связи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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