Воронежец отомстил работодателю за отказ в трудоустройстве, угнав его трактор

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:08:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже мужчина угнал трактор у работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 22 феврале.

В полицию сообщили сообщение об угоне трактора «МТЗ-82» с территории складского комплекса. Правоохранители выяснили. что в выходной день на территорию комплекса зашел мужчина, который до этого работал там разнорабочим. Он сказал охраннику, что руководитель якобы попросил его очистить от снега территорию комплекса. Для этого ему понадобился трактор. Как только местный житель получил ключи от транспорта, он сразу же уехал.

Через несколько часов его задержали в Советском районе. 27-летнего угонщика задержали. В отделе полиции он заявил, что решил так отомстить работодателю. Мужчина прошел испытательный срок, но официально трудоустраивать его директор отказался.

Через несколько дней он попытался угнать другой трактор на заправке, избив хозяина. Но тогда мужчину отстановили росгвардейцы.

На угонщика возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU