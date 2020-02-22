2020-02-22T09:34:39+03:00
Дом. Семья

В Воронеже ушастая сова сбежала из СИЗО

Травмированную птицу нашли неподалеку от изолятора
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы Центра реабилитации диких животных «Сердце Леса» в соцсети.Фото: из группы Центра реабилитации диких животных «Сердце Леса» в соцсети.
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В Воронеже специалистам «Центра реабилитации диких животных «Сердце Леса» привезли травмированную ушастую сову. Нашли птицу прямо рядом с СИЗО в пятницу, 21 февраля. Волонтеры не упустили возможности пошутить про то, что теперь лечат беглеца из изолятора.

На самом деле травмы у совы достаточно серьезные. На первичном осмотре у птицы диагностировали перелом правого крыла, обширную гематому в грудной области и кровоизлияние в правом глазу. Вероятно, хищница врезалась в ограждение во время полета.

Теперь «беглянку» ждет рентген и долгое лечение. За ее состоянием следят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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