2020-02-21T19:06:58+03:00
Происшествия

Студент выпал из общежития воронежского медуниверситета и разбился

В причинах случившегося разбираются следователи
Олег ИВАНОВ
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20 февраля студент выпал с восьмого этажа общежития №5 Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко. Здание находится по адресу: Московский проспект, 185. От полученных травм он тут же скончался. Речь идет о 19-летнем парне. По одной из версий, у учащегося могли быть проблемы с экзаменами.

В СУ СКР по Воронежской области начали проверку по факту обнаружения тела. Судмедэкспертиза поможет установить точную причину смерти. Следователи опросят родственников и друзей, погибшего студента, чтобы разобраться в причинах случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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