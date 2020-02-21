На фестивале «Русское лето» воронежцев ждет иммерсивный театр «Письма Первой мировой»

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:19:32+03:00

Пока программа мероприятия не сформирована, но уже ведутся переговоры с участниками

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Основные направления фестиваля «Русское лето», который второй раз пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая, сохранятся: литература, история, театр. Кроме того, в этом году увеличится число исторических реконструкций, книжная ярмарка разрастется до главного книжного салона Центральной России.

- В прошлом году нам очень понравилось. Для нас это, в силу самых разных причин, один из самых увлекательных опытов. Мне хочется, чтобы эта история не заканчивалась. Хочется возвращаться в Воронеж. Тем более, отсюда и корни мои происходят. Бабушка моя из совхоза «Степной» - сейчас он, вероятно, как-то иначе называется. Поэтому я сюда как на родину возвращаюсь, - отметил Захар Прилепин.

Очевидно, что в этом году будет усилен театральный блок. Чтобы рассказать о нем, 21 февраля в Воронеж также приехал Сергей Пускепалис, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова.

- Вместе с музеем-заповедником мы сделали «Письма Первой мировой». Это письма с фронта и на фронт. Есть слово иммерсивный – в общем-то это такой спектакль, очень личный. Мы хотим погрузить человека в ту атмосферу, когда мир первый раз поделился. Забыто, что мы были участниками того процесса, потому что последующие события замылили все, - рассказывает Сергей Пускепалис. Кроме того, будет представлен спектакль «Пилорама плюс».

20 февраля был первый прогон спектакля. Как он произойдет в Воронеже? Пока неизвестно. Предполагается, что вход на эту площадку, как и на другие, будет свободным. Однако пока что рассматривается вопрос о том, ограничивать ли число аудитории и как систематизировать посетителей.

Хотя программа фестиваля пока не сформирована, однако организаторы отмечают, что особое внимание будет уделено, например, уличным музыкантам и художникам граффити. В частности, для художников организуют конкурс: лучшие смогут нанести свою идею на колонны автомагистрали, проходящей над Центральным парком. Главные темы – история Воронежской области и 75-летие Великой Победы. Голосование за лучший проект будет открытым.

- Добавлю, что проведены переговоры по музыкальной части. Будут желанные для молодых людей рэп исполнители. Скорее всего, группа «Грот», Типси Тип, «Соль земли». Возможно - Хаски. Конечно, приедет Михаил Елизаров. Сергей Лукьяненко – наш замечательный собрат, человек, которые очаровывает всех, - поделился Захар Прилепин.

Многие имена пока хранятся в секрете и станут известны ближе к датам проведения фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU