2020-02-21T15:29:25+03:00
Происшествия

В Воронежской области вынесли приговор вору, обчистившему сейф с 8,6 миллионами рублей

Там он отсидит пять лет
Юрий КОЗЛОВ
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Крупной добычей вор распоряжался недолго.Крупной добычей вор распоряжался недолго.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В четверг, 20 февраля, Богучарский районный суд вынес приговор 28-летнему мужчине. Его обвиняли в краже в особо крупном размере.

В июне 2018 года ночью молодой человек вместе со своим подельником, личность которого пока не установили, залез в офис одной из организаций Богучарского района. Там он открыл сейф и украл из кассы, находящейся внутри него, 8 миллионов 664 тысячи рублей.

- 28-летний мужчина свою вину в краже не признал. Однако суд посчитал доказательства, собранные против него, достаточными для вынесения приговора. Вора осудили на пять лет колонии общего режима и оштрафовали на 300 тысяч рублей. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней, - сообщили в прокуратуре Богучарского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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