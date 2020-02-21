В Воронежской области вынесли приговор вору, обчистившему сейф с 8,6 миллионами рублей
В четверг, 20 февраля, Богучарский районный суд вынес приговор 28-летнему мужчине. Его обвиняли в краже в особо крупном размере.
В июне 2018 года ночью молодой человек вместе со своим подельником, личность которого пока не установили, залез в офис одной из организаций Богучарского района. Там он открыл сейф и украл из кассы, находящейся внутри него, 8 миллионов 664 тысячи рублей.
- 28-летний мужчина свою вину в краже не признал. Однако суд посчитал доказательства, собранные против него, достаточными для вынесения приговора. Вора осудили на пять лет колонии общего режима и оштрафовали на 300 тысяч рублей. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней, - сообщили в прокуратуре Богучарского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU