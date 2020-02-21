В Воронеже сообщили, сколько продлится карантин в школах

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:29:24+03:00

Возвращаться в школу надо будет уже после праздника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Карантин в воронежских школах закончится 25 февраля. Продлевать его могут только по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. Однако санитарные врачи никакого подобного документа не присылали.

Напомним, школьники не ходили на занятия с 11 февраля. Как всегда, отставание по учебным программам собираются наверстать за счет часов, отведенных на повторение пройденного материала.

В то же время число больных ОРВИ и гриппом, по данным Роспотребнадзора, не сократилась, а даже незначительно увеличилось. Если с 3 по 9 февраля их было 13258, то с 10 по 16-е – уже 13363. Среди них детей было 9049, стало 9053.

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ИСТОЧНИК KP.RU