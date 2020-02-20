2020-02-20T19:33:03+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе в Воронежской области пострадали два ребенка

Маленьких детей везли непристегнутыми
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Бобровском районе в аварии пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП случилось на 594 км автодороги М-4 «Дон» в 14.45 четверга, 20 февраля. По предварительным данным, 37-летний тамбовчанин за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» ехал в сторону Москвы. Водитель не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.

В результате аварии 76-летнюю женщину, 11-летнего мальчика и годовалую девочку с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Дети находились в салоне автомобиля без специальных удерживающих устройств.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем будут судить водителя, сбившего школьницу на переходе у ТРК «Град»
В Воронеже суд так и не принял решение по делу о жалобе врача на сайт пациентских отзывов
Воронежский «Факел» в добавленное время упустил победу над «Химками»
В Воронежской области прокуратура вскрыла случаи позднего приезда скорой к пациентам
В ДТП на трассе в Воронежской области пострадали два ребенка
В Воронежской области 7 лет в колонии проведет мужчина, зарезавший жену за заботу
Воронежцы завоевали 14 медалей чемпионата и первенства России по джиу-джитсу
В Воронежской области может быть создана лаборатория по обследованию спортсменов на молекулярном уровне
Депутаты Воронежской облдумы предлагают ввести дополнительную отсрочку от армии для выпускников медколледжей и медучилищ
За неделю в Воронежской области медики помогли двум людям с обморожениями
В Воронежской области выросла заболеваемость коклюшем и пневмонией
Депутаты Воронежской облдумы рассказали об основных положениях регионального законопроекта о запрете распространения снюсов и их аналогов
В "красивую" дату в Воронежской области поженятся 173 пары
В Воронеже начали проверку бомбоубежищ
Под Воронежем власти показали проект новой школы на месте аварийной
Теплая воронежская зима позволила коммунальщикам отремонтировать тротуар у Никитинской библиотеки
Tele2 поможет воронежцам выбрать правильные подарки
Ремонт главного левобережного коллектора в Воронеже завершат в этом году
Воронежские студенты могут увидеть сценический костюм и метрику Марии Мордасовой
Воронежец заступился за мать собутыльника и попал под уголовное дело
Уроженец Воронежа Роман Шишкин перешел в московский «Спартак-2»
Жительница Воронежа организовала 13 игорных клубов
Воронежская почта сообщила график работы в праздничные дни