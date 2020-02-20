В ДТП на трассе в Воронежской области пострадали два ребенка
В Бобровском районе в аварии пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
ДТП случилось на 594 км автодороги М-4 «Дон» в 14.45 четверга, 20 февраля. По предварительным данным, 37-летний тамбовчанин за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» ехал в сторону Москвы. Водитель не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.
В результате аварии 76-летнюю женщину, 11-летнего мальчика и годовалую девочку с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Дети находились в салоне автомобиля без специальных удерживающих устройств.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU