В ДТП на трассе в Воронежской области пострадали два ребенка

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:33:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бобровском районе в аварии пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП случилось на 594 км автодороги М-4 «Дон» в 14.45 четверга, 20 февраля. По предварительным данным, 37-летний тамбовчанин за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» ехал в сторону Москвы. Водитель не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.

В результате аварии 76-летнюю женщину, 11-летнего мальчика и годовалую девочку с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Дети находились в салоне автомобиля без специальных удерживающих устройств.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU