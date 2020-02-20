В Воронеже начали проверку бомбоубежищ

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:19:06+03:00

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Воронежская прокуратура начала проверку бомбоубежищ, которые находятся в подвалах жилых домов в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 20 февраля.

Так, два защитных сооружения находятся в ведении Росимущества Воронежской области. Но инженерно-техническое оборудование бомбоубежищ не содержится в исправном состоянии и не готово к использованию по назначению. Кроме того, была произведена самовольная перепланировка помещений объектов, нарушена их герметизация.

- В полном объеме отсутствует необходимая документация по защитным сооружениям и их отдельным элементам, не проводится проверка состояния ограждающих конструкций и защитных свойств объектов, не спланированы мероприятия по подготовке сооружений гражданской обороны к приёму укрываемых, - прокомментировали в облпрокуратуре.

В отношении ООО УК «ЖКС» и Росимущества возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ (использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда). Дела направлены для рассмотрения в Арбитражный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU