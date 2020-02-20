2020-02-20T15:43:29+03:00
Общество

Ремонт главного левобережного коллектора в Воронеже завершат в этом году

Работы ведутся с 2012 года
Олег ИВАНОВ
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Уже в мае 2020-го «РВК-Воронеж» планирует завершить все работы на главном левобережном коллекторе. Хотя, согласно инвестиционной программе, объект должен быть сдан только в 2021 году. Завершен монтаж еще 1350 метров коллектора методом санации «труба в трубе».

Главный левобережный коллектор проходит вдоль водохранилища – его протяженность 4,8 км. Три этапа реконструкции велись с 2012 по 2016 год. Тогда было проложено 3 500 метров пластикового трубопровода диаметром 2000 мм. Сейчас завершается заключительный этап, объем вложений в который составил 145 млн рублей. Общий объем инвестиций - почти 600 млн рублей.

- Сейчас мы ведем монолитные работы в камерах на территории парка «Алые паруса». Возводим новые железобетонные стены и перекрытия, а с 1 марта начнем засыпку грунтом. Чтобы грунт не проседал, не создавались ямы и неровности, он будет пролит водой и утрамбован. Таким образом, к апрелю планируем «выйти» уже на благоустройство: восстановим плитку, газонные участки, и можно будет возвращать цветы, незначительная часть которых была пересажена на время реконструкции коллектора. Все работы согласованы с администрацией парка, управой района и городским управлением ЖКХ, - рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Воронеж» Павел Лапин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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