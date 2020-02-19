В Воронеже наркоман почти угнал трактор
Мужчина избил водителя и собирался уезжать, но его задержали росгвардейцы
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На одной из заправочных станций в Коминтерновском районе Воронежа мужчина ударил кулаком 58-летнего владельца трактора «Белорус» и собирался скрыться. Но задуманное осуществить ему не удалось.
Происходящее заметили росгвардейцы, которые патрулировали территорию. Они сразу же задержали угонщика с признаками наркотического опьянения. Им оказался 27-летний житель села Россошки Репьевского района Воронежской области, которого ранее судили за разбой.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU