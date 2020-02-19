2020-02-19T09:48:25+03:00
Происшествия

В Воронеже закрыли незаконный хостел

Причиной стало его нахождение в многоэтажном жилом доме, что по закону запрещено
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже на 90 суток приостановили деятельность хостела на улице Ленина, 56. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Хостел находился на первом этаже жилой многоэтажки. А по Жилищному кодексу РФ, помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.

Поэтому 31-летнему предпринимателю вручили постановление, а сам хостел опечатали. На протяжении всего срока приостановления деятельности судебными приставами будет осуществляться проверка исполнения требований исполнительного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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