В Воронеже закрыли незаконный хостел
Причиной стало его нахождение в многоэтажном жилом доме, что по закону запрещено
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В Воронеже на 90 суток приостановили деятельность хостела на улице Ленина, 56. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.
Хостел находился на первом этаже жилой многоэтажки. А по Жилищному кодексу РФ, помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.
Поэтому 31-летнему предпринимателю вручили постановление, а сам хостел опечатали. На протяжении всего срока приостановления деятельности судебными приставами будет осуществляться проверка исполнения требований исполнительного документа.
ИСТОЧНИК KP.RU