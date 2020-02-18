Многодетного отца будут судить за избиение детей армейским ремнем

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:51:51+03:00

По статье «истязание» ему грозит до семи лет тюрьмы

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Прокуратура Левобережного района направила в суд материалы дела об истязании малолетних детей отцом. 40-летний воронежец вместе с гражданской женой воспитывает пятерых детей – 17-летнюю дочь и 11-летнего сына от первого брака сожительницы, а также троих родных – сыновей 4 и 6 лет и дочь 3 лет. Следователи выяснили, что отец в период с 2015 по 2019 год жестоко наказывал сыновей, избивая их армейским ремнем и применяя приемы бокса. Причем поводом для побоев могла стать самая незначительная провинность.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. По статье «истязания» распускающему руки родителю грозит до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU