2020-02-18T15:44:08+03:00
Происшествия

В Воронеже суд на год отправил в колонию водителя, по вине которого погиб пешеход

Смертельная авария произошла в феврале 2019-го на перекрестке улиц 9 Января и Революции 1905 года
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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Суд Ленинского района вынес приговор 25-летнему водителю ВАЗ-21074, признав его виновным в гибели пешехода 14 февраля 2019 года. Авария произошла на пересечении улиц 9 Января и Революции 1905 года. Молодой человек выехал на перекресток на красный сигнал светофора, при этом столкнувшись с двигавшимся на зеленый автомобилем ВАЗ-21104. От удара первая машина ушла в неуправляемый занос и сбила пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. От полученных травм пешеход позже умер в больнице.

- Между совершенными водителем нарушениями правил дорожного движения и наступившими последствиями в виде причинения по неосторожности смерти человеку доказана прямая причинно – следственная связь, - отметили в прокуратуре Воронежской области. - Подсудимый полностью признал свою вину, возместил семье погибшего причиненный преступлением вред.

Учитывая эти обстоятельства, суд назначил виновнику аварии год исправительной колонии-поселения с запретом на управление автотранспортом еще на год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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