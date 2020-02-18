2020-02-18T14:13:26+03:00
Общество

Губернатор Александр Гусев рассказал о проблемах с расширением школы №45

СОШ оказалась зажата между объектами недвижимости
Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня в ходе общения с подписчиками соцсетей глава региона прокомментировал ситуацию вокруг воронежской школы №45. Учебное заведение находится на ул. 9 Января. В непосредственной близости от него расположен новый жилой комплекс, рынок «Кольцовский», площадки «Финиста». Не так давно в городе возник скандал на почве того, что, якобы, власти хотели на одной из этих площадок построить школьный стадион. Это вызвало возмущение у коммерсантов.

- Проблема мне эта известна. Все те опасения, что кто-то покушается на рынок, на его землю, что мы ее заберем себе, странные. Земля находится в чьей-то собственности, и нам законодательство не позволит ее отобрать, даже под объекты образования. Тот человек, который все время пытается эту тему раскручивать, путь он успокоится и не тратит деньги на оплату статей в «Коммерсанте», - сказал губернатор.

Однако он отметил, что проблема с реконструкцией школы есть:

- У нас не хватает земельного участка под спортивное ядро, где можно построить отрытый стадион. Там решения есть, но я не готов их сейчас озвучивать. Думаю, мы найдем возможность сделать в этой школе крытый спортзал. Решение о реконструкции школы принималось еще в 2014 году в не зависимости от строительства жилого комплекса на землях «Воронежсельмаша», - объяснил ситуацию Александр Гусев.

Он признал, что возведение ЖК «Современник» без учета школы на ул. 9 Января в свое время было ошибочным:

- Что касается ошибочного решения о строительстве этого квартала на землях «Сельмаша», ну, согласен. Если там школы нет, то, наверное, это была ошибка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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