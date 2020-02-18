В Воронеже суд потребовал от УК отремонтировать подъезд дома на улице Плехановской

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:09:44+03:00

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Государственная жилищная инспекция Воронежской области защитила права жителей дома №33 по улице Плехановской в суде. Ранее одна из собственниц жилья обратилась в ведомство с жалобой на бездействие УК Ленинского района, которая долго не могла отремонтировать подъезд №2.

Выездная проверка ГЖИ установила, что стены тамбура подъезда имеют глубокие разрушения штукатурного слоя, а на оконных блоках нет ручек. Ведомство выдало компании предписание, но в указанный срок нарушения полностью не были устранены. Коммунальщики заменили окна, но откосы проемов оставили в прежнем виде. Некачественным инспектор признал и ремонт тамбура. ГЖИ решила добиваться исполнения предписания в судебном порядке.

- Рассмотрев материалы дела суд пришел к выводу, что требования государственной жилищной инспекции подлежат удовлетворению в полном объеме и обязал АО «УК Ленинского района» выполнить предписанные ранее работы, - рассказали в ГЖИ Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU