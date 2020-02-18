2020-02-18T13:03:42+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области признался, что комментарии в соцсетях не всегда пишет сам

Однако, по словам Александра Гусева, коллеги точно отражают его мысли
Олег ИВАНОВ
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2 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев завел личную страницу в соцсети «ВКонтакте». Глава региона тем самым поддержал тренд на информационную открытость. Однако у многих жителей региона возник вопрос: «Отвечает ли губернатор сам на те вопросы, что оставляют воронежцы в соцсети?»

- Я не каждый комментарий пишу сам физически, где-то мне помогают коллеги, но это всегда точно мое мнение, - ответил во время прямого эфира Александр Гусев. - Будет ошибкой отвечать только на вопросы в соцсетях, нужно выстраивать реальные процессы: разрабатывать краткосрочный и долгосрочный планы, думать, как все реализовывать, а потом контролировать. Просто сидеть и писать в соцсетях... Это может привести к улучшению восприятия от части населения, но точно помешает работе.

К слову, подобные прямые эфиры, когда каждый житель региона может задать интересующий его вопрос, также должны пройти с главами районов, заместителями губернатора и руководителями департаментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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