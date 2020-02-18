Воронежский губернатор: «Раздельный сбор мусора не приведет к увеличению тарифов»

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:31:53+03:00

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Губернатор Александр Гусев во время трансляции во вторник, 18 февраля, рассказал, что уже в этом году стартует программа по раздельному сбору мусора. Новые площадки появятся во всех районных центрах области. На реализацию проекта выделят 500 млн рублей.

Все отходы будут делить на четыре вида: пластик, сухие отходы, которые будут дополнительно сортировать на бумагу, металл и отдельно стекло. Также соберут мокрые и опасные отходы, в их числе батарейки. При этом переработка отходов не будет учитываться в тарифах. Произойдет сокращение объемов за счет того, что та часть, которая пойдет на переработку, не будет учитываться в общем объеме. За вторсырье деньги будет получать оператор.

- Мы хотим не только установить раздельные контейнеры, но и провести полную реконструкцию мусорных площадок, сделать на них ограждения. Воспользуемся опытом Москвы, - добавил Александр Гусев. – Но существует две проблемы. Это поиск предприятия, которое будет осуществлять переработку. Мы готовы даже простимулировать создание новых с помощью мер поддержки бизнеса. Вторая проблема – отношение местных жителей к раздельному сбору мусора. Ведь сортировать отходы придется уже дома. На выработку привычки уйдет время. Но будем пропагандировать, просить.

ИСТОЧНИК KP.RU