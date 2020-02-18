Воронежцев приглашают поесть блинов на Масленицу

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:57:29+03:00

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С 24 февраля в Воронеже начнут отмечать Масленичную неделю. Праздничные поедания блинов с играми, песнями и плясками пройдут во всех районах - в школах, библиотеках, во дворах, у торговых центров, на рынках.

Самый большой праздник ожидается 29 февраля в Центральном парке. Театрализованное представление с участием скоморохов, выступлением фольклорных коллективов, спортивными и творческими конкурсами, русскими играми и забавами начнется у главной входной группы парка в 12.00. Воронежцев, конечно, ждут зрелищные перетягивания каната и покорение масленичного столба. Победителей накормят бесплатными блинами.

Традиционный праздник «К ректору на блины» пройдет 27 февраля, у первого корпуса технического университета в 13.30. Масленичные гуляния в парке «Танаис», парке имени Дурова и у ТРК «Арена» пройдут 29 февраля. В сквере ДК Железнодорожников Масленицу будут отмечать 29 февраля и 1 марта. В парке «Алые паруса» праздничная программа «Масленица» пройдет 1 марта. Вход на праздники свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU