Воронежская область снова попала в топ-10 регионов по качеству жизни

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:50:06+03:00

Регион сохраняет одну и ту же позицию в рейтинге несколько лет

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Воронежская область снова оказалась в десятке регионов по качеству жизни. По итогам 2019 года она заняла седьмое место с 62 баллами из 100 возможных. Рейтинг составили аналитики агентства РИА «Рейтинг».

Регион находится на этой позиции уже третий год. Меняется лишь количество баллов. Так, в 2018-м область набрала 60,7 балла, а в 2017-м – 61,2. Кстати, неизменной остается и тройка лидеров. Это Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Далее следуют республика Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край.

В тройку аутсайдеров же попали Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия и Тыва.

Эксперты анализировали уровень доходов, занятость населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье людей и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU