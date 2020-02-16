На реке Воронеж сняли редкое природное явление – крутящиеся ледяные круги

16 Февр. 2020 2020-02-16T18:38:36+03:00

фото - скрин стоп-кадра с видео в группе "ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ.Прогулки по Воронежу"

Оно встречается в местах со слабым течением

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В группе «ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ.Прогулки по Воронежу» соцсети "Вконтакте" опубликовали видео с крайне редким природным явлением – вращающимися ледяными кругами. Такие абсолютно правильные круглые льдины образуются на водоемах со слабым течением и для наших рек нетипичны.

Попадая в вихревое течение кусок льда начинает вращаться и постепенно обтачивает об другие льдины свои края. На водоемах Америки такие круги бывают огромного размера или целыми группами.

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ИСТОЧНИК KP.RU