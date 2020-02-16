2020-02-16T18:38:36+03:00
Общество

На реке Воронеж сняли редкое природное явление – крутящиеся ледяные круги

Оно встречается в местах со слабым течением
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото - скрин стоп-кадра с видео в группе "ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ.Прогулки по Воронежу"фото - скрин стоп-кадра с видео в группе "ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ.Прогулки по Воронежу"
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В группе «ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ.Прогулки по Воронежу» соцсети "Вконтакте" опубликовали видео с крайне редким природным явлением – вращающимися ледяными кругами. Такие абсолютно правильные круглые льдины образуются на водоемах со слабым течением и для наших рек нетипичны.

Попадая в вихревое течение кусок льда начинает вращаться и постепенно обтачивает об другие льдины свои края. На водоемах Америки такие круги бывают огромного размера или целыми группами.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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