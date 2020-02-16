Воронежцы могут проголосовать за территории для проведения благоустройства

16 Февр. 2020 2020-02-16T17:42:58+03:00

В списке на выбор пять мест отдыха Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

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Жители Воронежа могут принять участие в интернет-голосовании по выбору мест для проведения благоустройства. К голосованию предлагается список из пяти объектов.

Это сквер им. Н.Ф. Ватутина (Московский проспект, 97С), парк «Мостозавода», ( ул. Уточкина, 1Д), парк им. Дурова (ул. Ворошилова, 1М), территория у «Памятного знака Жертвам бомбардировки в саду пионеров» (ул. Театральная, между домами 32 и 34), парк «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4Б).

Высказать свое мнение можно до 25 февраля на сайте «Активный электронный гражданин»). Регистрация через портам Госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU