Воронежских водителей предупредили о начале сезона разведенных мостов
Из-за аномально теплой погоды, этой зимой лед на реке Дон так и не смог толком сформироваться, поэтому периодически он приходит в движение. Из-за этого организациям, ответственным за содержание понтонных мостов рекомендовали периодически разводить переправы для пропуска рыхлого льда.
- Предусмотреть это явление не представляется возможным из-за изменчивости погодных условий, - прокомментировали в департаменте дорожной деятельности Воронежской области. - В результате частого разведения наплавных мостов для пропуска льда, на участках автомобильных дорог образуются дорожные заторы.
Чиновники просят с пониманием отнестись к данной ситуации и своевременно выбирать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU