Воронежских водителей предупредили о начале сезона разведенных мостов

16 Февр. 2020 2020-02-16T16:24:27+03:00

В регионе раньше времени начинается ледоход

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Из-за аномально теплой погоды, этой зимой лед на реке Дон так и не смог толком сформироваться, поэтому периодически он приходит в движение. Из-за этого организациям, ответственным за содержание понтонных мостов рекомендовали периодически разводить переправы для пропуска рыхлого льда.

- Предусмотреть это явление не представляется возможным из-за изменчивости погодных условий, - прокомментировали в департаменте дорожной деятельности Воронежской области. - В результате частого разведения наплавных мостов для пропуска льда, на участках автомобильных дорог образуются дорожные заторы.

Чиновники просят с пониманием отнестись к данной ситуации и своевременно выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU